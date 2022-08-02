Bakan açıkladı: Ateşe sayıları azaltılıyor

ÖZEL HABER

Devletin içinde olduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Ertuğruloğlu, yurt dışında görev yapan ateşelerin sayılarının azaltılacağını açıkladı.

Sağlık, turizm, eğitim, ticari vb çok sayıda ateşelerin yurt dışında görevlerde bulunduğu ve maaşlarının yabancı para birimlerinden ödenmesiyle ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalar meyve veriyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Gündem KIBRIS’a yaptığı özel açıklamada yurt dışında görev yapan ateşeler konusunda çalışma başlatıldığını kaydetti.

Çok sayıda ateşe olduğunu ve yapılan görevlendirmelerle ilgili haklı eleştirilerin olduğunu belirten Ertuğruloğlu, “Ateşe atamaları Dışişlerine bağlı değil. İlgili bakanlıklar atıyor. Eğitim, sağlık, ticari, turizm gibi çeşitli alanlarda yapılan atamalar var. Bugün devletin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu atamalar da tartışıyor. Biz de bu konuda inisiyatif alarak sayıların azaltılması konusunda çalışma başlattık. Ayrıca yapılacak atamaların Dışişleri’ninde bilgisiyle yapılmasını sağlayacağız. Örneğin Gazinatep’e yapılan eğitim ateşesi gibi bazı atamalara ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz” dedi.

“Temsilcilik sayısı kesinlikle azaltılamaz”

Bakan Ertuğruloğlu, KKTC Temsilciliklerinin ise sayısında kesinlikle bir azaltmaya gidilmeyeceğini, hatta daha fazla noktada temsilcilik açılması için uğraş vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Temsilciliklerin daha etkin görev yapabilmesi için çalıştıklarını belirten Ertuğruloğlu, ateşe sayısının azaltılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmanın bir yıl içerisinde sonuç vereceğini sözlerine ekledi.