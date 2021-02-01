Bakan açıkladı: Hangi Bölgede Ne Kadar Vaka Var?

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
İşte bölge bölge vaka rakamları:
Lefkoşa: 18
Cihangir: 2
Gaziköy: 1
Hamitköy: 1
Düzova: 1
Alayköy: 1
Lefkoşa Merkez: 1
Göçmenköy: 1
Taşkınköy: 1
Minareliköy: 1
Gönyeli: 8
Gazimağusa: 2
Gazimağusa Merkez: 1
Beyarmudu: 1
İskele:2
Avtepe: 2
Güzelyurt: 0
Girne: 21
Ozanköy: 2
Taşkent: 3
Yukarı Girne: 2
Esentepe: 1
Kaşkar: 1
Çatalköy: 1
Alsancak: 3
Karaoğlanoğlu: 1
Lapta: 2
Doğanköy: 2
Girne Merkez: 2
Çamlıbel: 1