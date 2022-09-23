Bakan Altuğra; “ Amacımız halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır” 

Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;

“Bilindiği üzere tüm dünyada pandeminin hafiflemesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa ettiği Acil Durum Hastanesi’ni hem daha efektif kullanmak hem de halkımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek üzere kullanıma açtık.

6 ameliyathane 24 yataklı yoğun bakım ve 100 yataktan oluşan binanın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özellikle uzun zaman ameliyat sırası bekleyen, yine uzun süreler MR randevusu bekleyen hastaların bekleme sürelerini azaltmak, yoğun bakım yatağı ihtiyacı olan hastalara yer açabilmek için kullanılmak üzere sağlık sistemi içerisinde bekleyen halkımızın hizmetine açılmıştır.

Binanın Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde olması bu olanakları sağlayan binanın ana bina hizmet sunucuları ve idare tarafından erişilebilirliğinin kolay olması binanın kullanılabilir olmasını da sağlamıştır.

Bilindiğiniz gibi önce üroloji ve göz servislerinin taşınmasıyla bu bölümlerde ameliyat sırası bekleyen hastaların bekleme süreleri kısaltılmıştır. Örneğin göz bölümünde katarakt ameliyatı bekleme sırası 5 aydan 1-2 aya düşmüştür.

Yoğun Bakım yataklarının kullanımını onkoloji içerisinde artık hasta sayıları açısından yetersiz bir bölümde olan yenidoğanlar için planlanmıştır. Yenidoğanla birlikte çocuk servisinin de taşınması için gerekli tüm planlamalar yapılmıştır.

Akabinde ülkemizde yıllardır arzulanan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Çocuk Acil servisinin açılması gündemdedir.

Ayrıca hastaların yeni bir binada hizmet görüyor olması hasta memnuniyetini arttırmıştır. Bununla ilgili çok pozitif geri bildirimler aldık. Böylelikle çocuklarımız temiz bir yerde ayrı bir ortamda hizmet alabileceklerdir ki tüm dünyada yapılan ve doğru olan uygulama da budur.

Yenidoğan Servisinin taşınması kadın doğum servisinin de taşınmasını gerekli kılmıştır. Ana-çocuk sağlık hizmeti bir bütündür. Kadın doğum hastalarının da daha yeni temiz bir ortamda hizmet alması önemlidir.

Personel çalışmalarına Acil Durum Hastanesinde pandemi süresince zaten bu hastanede hizmet vermek üzere alınan sağlık personeli taşınan servis personellerine ek olarak çalışmaya devam edecektir.



Bunun yanında taşınan veya taşınması planlanan birimlerin öngördükleri ve tarafımıza ilettikleri gerek personel gerekse diğer ihtiyaçlar karşılanmış ve karşılanmaya devam edilecektir.

Bu bağlamda anestezi uzmanı, radyoloji uzmanı, radyoloji teknikeri, anestezi teknikeri, çocuk uzmanı ve pratisyen istihdamları personel dairesi ve Maliye Bakanlığı istişareleri sonucunda yapılmıştır.



Talep edilen alt yapı değişiklikleri, medikal cihazlar sağlanmıştır. Amacımız halka daha iyi hizmet vermektir. Ancak verirken sağlık çalışanlarının istekleri ve ihtiyaçları da dinlenmekte ve karşılanmaktadır.

Dönemimizde 47 doktorumuzu kadrolamış olup, 31 diğer sağlık çalışanının yanında, 10 sözleşmeli hekim alınmıştır.

Özellikle sürekli olarak tıp-iş sendikası ve ilgili tüm paydaşlara sürekli istişare içerisinde olduğumu belirtmek isterim.

Yine önümüzdeki Pazartesi günü ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceğimize dair kararını da birlikte aldık. Süreç içerisinde tüm paydaşlarla diyalog içerisinde olmamıza rağmen görmekteyiz ki bazı bölümlerin Acil Durum Hastanesi’ne taşınma gerçekleştirilmemesi için Tıp-İş Sendikası bir eylem kararı almıştır.

Amacımız sağlık hizmetlerini aksatmadan halkımıza ve her bireye kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Hal böyleyken alınan bu eylem kararını kamuoyunun takdirine bırakıyor, Tıp-İş’i sağduyulu olmaya davet ediyorum.