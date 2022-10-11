Bakan Altuğra: Aşı temini için adımlar atıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra Meclis'te eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, aşı temini için adımların atıldığını ve toplum sağlığı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

KVC servisinin tamiratının birkaç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Altuğra, şaibeli yangın konusunda ciddi mesai harcadıklarını belirtti. Altuğra, bakanlık hukukçu ve savcılarının bu şaibeler üzerinde çalışma yaptığını, bu çerçevede olmayan bir cihazın ödemelerinin yapıldığını kaydederek, konu üzerinde ciddi ve titiz çalıştıklarını söyledi.

Altuğra, sağlık hizmetleri, sağlık altyapısı ve doktor kadrolarını güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, yeni Girne Hastanesi'nin ihale sonucunun yakında açıklanacağını ve inşaatın başlamasını heyecanla beklediğini ifade etti. Altuğra, bakanlık ve hükümet olarak halk sağlığı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı İzlem Altuğra yeniden söz alarak, sağlıktaki altyapı, doktor ve hemşire sıkıntısının bilincinde olduklarını ve eğitimini tamamlayacak öğrencilerin 2023 yılında ülkede hizmete başlayacağını, hemşire alımları olacağını söyledi. Altuğra, sağlık dahil tüm kamuda nitelikli personel için çalıştıklarını ve bu yöndeki sıkıntıların giderilmesi gerektiğinde hemfikir olduğunu kaydetti.

Koruyucu hekimlik ve toplumsal sağlık taramasına önem verdiklerini söyleyen Altuğra, sağlıkta tam gün hizmete geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Külliye” eleştirilerine de değinerek, yerleşkenin “hediye” olarak yapılacağını söyleyen Altuğra, "Bunun yanında hastaneler de yapıldı. 500 yatak kapasiteli bir hastane de yapılacak" dedi.