Bakan Altuğra: “ Hemşire nakil tüzüğü tozlu raflarda kalmayacak” 

Ziyaretleri vesilesiyle vizyonlarını ve yaptıkları çalışmaları aktarma fırsatı bulacaklarını kaydeden Özgöçmen, ağırlıklı olarak kadın örgütlenmesi içerisinde bulunan bir başkan olarak, ayrıca sağlıkta bir kadın bakan olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özgöçmen, sorunları ve talepleri dile getirme arzusunda olduklarını ifade ederek, Bakan Altuğra’ya talep ve önerilerinin bulunduğu bir dosyayı takdim etti.

Bakan Altuğra, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, sağlık sistemi içerisinde hemşireler ve ebelerin görevinin çok önemli ve kutsal olduğunu dile getirdi.

Sağlıkta ilgili paydaşlarla diyalog yönünde ilerlemeye hazır olduğunu söyleyen Bakan Altuğra, hukuktan ve adaletten sıyrılmadan hareket edeceğini söyledi.

Bakan Altuğra, hemşire nakillerinde nakil tüzüğü konusunun son derece önem taşıdığını, tüzük çalışmalarının sonuna gelindiğini ve tozlu raflarda kalması gibi bir durum olamayacağını, bu konuda yetkili paydaşlarla da görüşerek nakil tüzüğünün devreye gireceğini açıkladı.