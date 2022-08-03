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Bakan Altuğra, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, merhum Tuğgeneral Nihat İlhan'ın oğlu, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:02
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Bakan Altuğra, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Altuğra, 1963 yılındaki Kanlı Noel olarak tarihe geçen “Lefkoşa Kumsal Katliamı”nda eşi ve 3 çocuğu Rumlar tarafından katledilen merhum Tuğgeneral Dr. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı Ankara temasları çerçevesinde özellikle ziyaret etmek istediğini, geçmişte yaşanılan acıların kolay kolay unutulmayacağın belirtti.

Altuğra, bugün hayatta olunmasına vesile olan her olayın hatırlanması gerektiğini, Kumsal Katliamı’nda yaşananların Kıbrıs Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu, vefaya önem veren biri olarak bu ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’de kendini yuvasında hissettiğini belirten Altuğra, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve üniversitenin değerli hocaları ile görüşmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Necmi İlhan, Altuğra'yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek kendisi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi için onur veren bir ziyaret olduğunu, sağlık anlamında her zaman istişare içinde olmaya hazır olduklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
İzlem Gürçağ AltuğraTuğgeneral Nihat İlhan
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