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Bakan Altuğra, Talasemi Merkezi ve Talasemi Derneği’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, BNDH Talasemi Merkezi ve Talasemi Derneği’ni ziyaret etti.

09 Aralık 2022 Cuma 16:27
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Bakan Altuğra, Talasemi Merkezi ve Talasemi Derneği’ni ziyaret etti



Bakan Altuğra, daha önce kendisine iletilen bir takım sorunların giderilmesi için harekete geçtiklerini, merkezde tadilatın yapılması ve eksikliklerin giderilmesi nedeniyle bugün bizzat kendisinin ziyaret ederek, incelemelerde bulunmak istediğini kaydetti.  

Altuğra, Talasemi Merkezi’nde sekreter odası, dernek odası, kan bankasının giriş salonunda olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm tadilatların yapıldığını, ayrıca kan bankasına 3 adet kan bağışçı koltuğunun alındığını belirtti.

Talasamia Merkezi ziyaretinde tüm sağlık çalışanları, doktor ve hemşirelerin işbirliği içerisinde özveriyle hizmet sunduklarını belirten Altuğra, başta sorumlu hekim Dr. Dilek Yazman, Dr. Begüm Sadıkoğlu ve dahiliye servisindeki hekimlere merkeze verdikleri destek nedeniyle teşekkür ettiğini söyledi.

Altuğra, Kan Bankasının ülkemizde yıllardır verdiği hizmetler ve Talasemi taşıyıcılık testlerini yapan Talasemi Laboratuvarı çalışanlarına da ayrıca teşekkür ettiğini vurguladı.

Altuğra, Talasemi hastalığının önlenmesinde bebek dünyaya getirmeyi planlayan tüm çiftlerin taşıyıcılık testi yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtti. 

ThalassemiaDerneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Bakan Altuğra’nın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Sağlık Bakanının talasemili bireylere gösterdiği hassasiyet ve daha önce ilettikleri taleplerinin kısa sürede söz verdiği gibi tamamlanması nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Beşevlerli, Bakan Altuğra’nın talasemili bireylerin ihtiyaç duyduğu ilaç, kan ve tedavilerinin kesintisiz sürmesi için gösterdiği duyarlılık nedeniyle büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. 

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Sağlık Bakanıİzlem Gürçağ AltuğraTalasemi MerkeziTalasemi Derneğ
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