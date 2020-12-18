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Bakan Amcaoğlu: Eğitimin devamlılığından kuşkum yok

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, üçü öğrenci, biri öğretmen toplam üç okulda Covid-19’a rastlandığını ifade ederek, dün itibariyle 25 bin adet maske dağıttıklarını, 236 bin TL’lik temizlik malzemesi harcaması yaptıklarını belirtti

18 Aralık 2020 Cuma 10:07
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Bakan Amcaoğlu: Eğitimin devamlılığından kuşkum yok

Eğitim alanında da her gün yeni bir okuldan vaka haberlerinin duyulması buradaki endişeyi de tırmandırdı. Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, üçü öğrenci, biri öğretmen toplam üç okulda Covid-19’a rastlandığını ifade ederek, dün itibariyle 25 bin adet maske dağıttıklarını, 236 bin TL’lik temizlik malzemesi harcaması yaptıklarını belirtti. Amcaoğlu, eğitimin devamlılığıyla ilgili bir sıkıntı duymadığını vurguladı.

Şehit Turgut Ortaokulu’nda bir öğrencinin, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir rehber öğretmenin ve Doğa Koleji’nde ise bir öğrencinin ve Gönyeli İlkokulu’nda da bir öğrencinin testinin pozitif olduğunu belirten Amcaoğlu, Polatpaşa Lisesi’nden ise temaslı olan iki çocuğun bulunduğunu açıkladı.

Polatpaşa Lisesi’ndeki iki öğrenciyle ilgili takip sürecinde olduklarını dile getiren Amcaoğlu, bu günlerde endişe edilecek bir durumun olmadığını kaydetti.

“ÖZELLİKLE MASKE KULLANIMI VE HİJYEN KONUSUNDA BİR ESNEME VAR”

“Pandemi kitapçığındaki bulaş ile ilgili izlenecek yollar çok açıktır. Okullarda bu kullanım bırakılmıştı, yeniden sıkı tedbir aldık. Hem yazılı hem de telefoniyen bu konuda temasa geçildi. Eski sıkı tedbirlere dönmeye çalışıyoruz.” diyen Amcaoğlu, okullarda özellikle maske kullanımı ve hijyen konusunda bir esneme olduğunu ifade ederek, bunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını anlattı.

Amcaoğlu, “Esas sıkıntı okulların dışındaki faaliyet gösteren iktisadi işletmelerdedir. Kendi içimizdeki bu tedbir ve hijyen koşullarını terk etmemizden dolayı yerel bulaş arttı.” şeklinde konuştu.

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