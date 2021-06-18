Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
Çaldığını itiraf etti
Çaldığını itiraf etti
16 yaşında hırsızlık!
16 yaşında hırsızlık!
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Bakan Amcaoğlu Girne’de üç okulu ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne bölgesindeki üç okulu ziyaret etti.

18 Haziran 2021 Cuma 14:01
28 Okunma
Bakan Amcaoğlu Girne’de üç okulu ziyaret etti

Bakan Amcaoğlu, okul yetkililerinden sorunlarıyla ilgili bilgi aldı, görüşlerini dinledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan üst düzey bazı yöneticilerin de eşlik ettiği Bakan Amcaoğlu, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve 23 Nisan İlkokulu’nda incelemeler yaptı.

Bakan Amcaoğlu, yaz tatili boyunca, ülkedeki tüm okullara tek tek ulaşıp, yüz yüze eğitime yeniden başlanması halinde, ortaya çıkacak ihtiyaçları da belirleyeceklerini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanmasına başlandığını hatırlatırken, “Daha önce de söylediğimiz gibi; tüm ülke genelinde aşılanan nüfusun oranını en üst seviyeye çekmek, birincil hedefimizdir. Yeni eğitim ve öğretim yılında, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizi, öğretmenleri ile yüz yüze buluşturmayı, kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bu arada, karnelerini almak için okullarına gelen bazı öğrencilerle de sohbet eden Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin, özellikle uzaktan eğitimle ilgili olarak yaşadığı sorunları dikkatle dinledi.

Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile Antalya’da görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile Antalya’da görüştü
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim