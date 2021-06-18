Bakan Amcaoğlu Girne’de üç okulu ziyaret etti

Bakan Amcaoğlu, okul yetkililerinden sorunlarıyla ilgili bilgi aldı, görüşlerini dinledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan üst düzey bazı yöneticilerin de eşlik ettiği Bakan Amcaoğlu, Anafartalar Lisesi, Girne Turizm Meslek Lisesi ve 23 Nisan İlkokulu’nda incelemeler yaptı.

Bakan Amcaoğlu, yaz tatili boyunca, ülkedeki tüm okullara tek tek ulaşıp, yüz yüze eğitime yeniden başlanması halinde, ortaya çıkacak ihtiyaçları da belirleyeceklerini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, öğretmenlerin aşılanmasına başlandığını hatırlatırken, “Daha önce de söylediğimiz gibi; tüm ülke genelinde aşılanan nüfusun oranını en üst seviyeye çekmek, birincil hedefimizdir. Yeni eğitim ve öğretim yılında, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizi, öğretmenleri ile yüz yüze buluşturmayı, kavuşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bu arada, karnelerini almak için okullarına gelen bazı öğrencilerle de sohbet eden Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin, özellikle uzaktan eğitimle ilgili olarak yaşadığı sorunları dikkatle dinledi.