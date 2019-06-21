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Bakan Amcaoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün, KKTC Atıcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti.

21 Haziran 2019 Cuma 16:18
Bakan Amcaoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu yetkililerini kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan ve Federasyon Genel Sekreteri Faysal Sadıkoğlu’nu kabulünde, sporun önemine dikkat çekerek, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini, insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, ruh ve beden sağlığını da koruduğunu dile getirerek, özellikle gençlere sporun tüm branşlarıyla ilgilenmeleri çağrısı yaptı.

Amcaoğlu bu bağlamda federasyonların da önemli ve meşakkatli bir görev üstlendiğini kaydetti.

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Türker Yiğitcan ise, federasyon adına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevinden dolayı tebrik etti, başarılar diledi.

Federasyonun çalışmalarından da söz eden Yiğitcan, Amcaoğlu’nun spora verdiği önemi vurgulayarak, sporcu kimliği ve uzun yıllar kulüp başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Görüşme sonunda Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na plaket takdim edildi.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Amcaoğlu
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