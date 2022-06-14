Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar soydu!
Bar soydu!
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık iddiası; 6 gün daha...
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Etek altı video çekti, tutuksuz yargılanacak
Etek altı video çekti, tutuksuz...
20 ay hapis cezası aldı!
20 ay hapis cezası aldı!

Bakan Amcaoğlu'ndan önemli açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın Merkez Bankası’nda Maliye Bakanı Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kendisi ve ekiplerinin katılacağı bir toplantıda ‘Ekonomik Önlem Paketi’nin masaya yatırılacağını açıkladı.

14 Haziran 2022 Salı 10:55
1215 Okunma
Bakan Amcaoğlu'ndan önemli açıklama
banner48

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın Merkez Bankası’nda Maliye Bakanı Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kendisi ve ekiplerinin katılacağı bir toplantıda ‘Ekonomik Önlem Paketi’nin masaya yatırılacağını açıkladı.

BRTK’da Pembe Paşaoğlu’nun sorularını yanıtlayan ve “Sunat Atun, Hasan Taçoy ve ekiplerimizle ‘Ekonomik önlem paketini’ tamamlamak için yarın Merkez Bankası’nda toplanıp elimizdeki imkanlar çerçevesinde yapabileceklerimizi konuşmaya başlayacağız” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, çare üretme çabasında olduklarını söyledi.

İnsanların sıkıntılarını aşabilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Amcaoğlu, öncesinde de çalışmaların yapıldığını, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın çalışmalarının olduğunu söyledi.

“Paket hafta başına hazır olur…”

Çalışma hayatını, günlük hayatını yeniden yerine oturtmayı hedefledikleri Ekonomik Önlem Paketi’nin de hafta başında hazır olması beklentisini de belirten Amcaoğlu, kısa sürede de paylaşılacağını belirtti. Çalışma hayatının sürekliliği, alım gücünün yukarıya çekilmesinin önemine değinen Amcaoğlu, işletmelerin cirolarını genişletmesinin gerekliliğine de işaret etti, esas olanın dengelerin yeniden yerine oturması olduğunu kaydetti.

"Türk Lirası bizim için büyük bir şans… Güneyden alış veriş imkansız…”

“Türk Lirası bizim için büyük bir şans” diyen Amcaoğlu, güneyde alış veriş imkanının döviz nedeniyle zora girdiğini, buradaki sıcak para akışını sağlayacak en büyük aktörün hayat pahalılığın maaşlara aktarılması ise sıcak paranı piyasaya akması olduğunu söyledi.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/amcaoglu-merkez-bankasinda-ekonomik-onlem-paketi-icin-toplanacagiz-153706h.htm

Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başlıyor
Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başlıyor
Güney Kıbrıs’ta hastaneye götürülen tutuklu firar etti
Güney Kıbrıs’ta hastaneye götürülen tutuklu firar etti
Kimsenin bize ‘vatandaşlık verin’ diye bir baskısı yok!
Kimsenin bize ‘vatandaşlık verin’ diye bir baskısı yok!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim