Bakan Amcaoğlu'ndan önemli açıklama

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın Merkez Bankası’nda Maliye Bakanı Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kendisi ve ekiplerinin katılacağı bir toplantıda ‘Ekonomik Önlem Paketi’nin masaya yatırılacağını açıkladı.

BRTK’da Pembe Paşaoğlu’nun sorularını yanıtlayan ve “Sunat Atun, Hasan Taçoy ve ekiplerimizle ‘Ekonomik önlem paketini’ tamamlamak için yarın Merkez Bankası’nda toplanıp elimizdeki imkanlar çerçevesinde yapabileceklerimizi konuşmaya başlayacağız” diyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, çare üretme çabasında olduklarını söyledi.

İnsanların sıkıntılarını aşabilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Amcaoğlu, öncesinde de çalışmaların yapıldığını, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı’nın çalışmalarının olduğunu söyledi.

“Paket hafta başına hazır olur…”

Çalışma hayatını, günlük hayatını yeniden yerine oturtmayı hedefledikleri Ekonomik Önlem Paketi’nin de hafta başında hazır olması beklentisini de belirten Amcaoğlu, kısa sürede de paylaşılacağını belirtti. Çalışma hayatının sürekliliği, alım gücünün yukarıya çekilmesinin önemine değinen Amcaoğlu, işletmelerin cirolarını genişletmesinin gerekliliğine de işaret etti, esas olanın dengelerin yeniden yerine oturması olduğunu kaydetti.

"Türk Lirası bizim için büyük bir şans… Güneyden alış veriş imkansız…”

“Türk Lirası bizim için büyük bir şans” diyen Amcaoğlu, güneyde alış veriş imkanının döviz nedeniyle zora girdiğini, buradaki sıcak para akışını sağlayacak en büyük aktörün hayat pahalılığın maaşlara aktarılması ise sıcak paranı piyasaya akması olduğunu söyledi.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/amcaoglu-merkez-bankasinda-ekonomik-onlem-paketi-icin-toplanacagiz-153706h.htm