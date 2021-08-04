Bakan Amcaoğlu Önemli Açıklamalarda Bulundu

Çiğdem AYDIN - ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak yeni akademik yılla ilgili bilgi verdi. Çiğdem Aydın’nın sorularını yanıtlayan Amcaoğlu 2021-2022 yılı akademik takvimi ile ilgili konuştu.

Amcaoğlu, on-line eğitim konusunda özellikle Meslek Liselerinde düz liselere göre daha ciddi sıkıntılar yaşandığını bu nedenle sınıf geçme oranlarında düşüş olduğunu belirterek, Eylül ayının ilk haftasında ek bütünleme sınavlarının yapılacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, okulların teknik düzey ve fiziki yapılarının iyileştirilmesi eksikliklerin giderilmesi kapsamında çalışmaların takvimlendirildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Eğitimde 20 bin kişinin aşılandığını açıklayan Amcaoğlu, eğitimi sorunsuz şekilde açacağız eylül ayında öğrencilerimiz için de Sağlık Üst Kurulunun yönlendirmesi ve tavsiyelerine uyarak güvenli bir şekilde eğitim kayıplarını tamamlama hedefindeyiz dedi.

“ARA SINAV YAPILACAK…”

Ara sınıflarda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Amcaoğlu, Başsavcılıktan görüş aldıklarını Bülent Ecevit, Maarif Kolejleri, Hala Sultan gibi okullarda ara sınıf eksik öğrencileri için bir sınav yapacaklarını takvimi ise Bakanlık sitelerinden ve basın aracılığıyla duyuracaklarını ifade etti.

70 bin kadar öğrencinin ilk ve orta eğitime hazırlandığını açıklayan Amcaoğlu, Yüksek Öğretimde de 85 bine yakın öğrencinin Eylül ayında yüz yüze eğitime başlayacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığının yurt dışında okuyan öğrencilerle ilgili bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden dünyada kabul gören dijital ortama kayıt yaptırabileceğini ve sorun yaşanmayacağını açıkladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin green pass uygulaması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu şartını öne sürmesinin bir insanlık ayıbı olduğunu ifade eden Amcaoğlu, biz bu sorunları aşmaya hazırız ve aşacağız kimsenin seyahat özgürlüğünün veya eğitim hakkının gasp edilmesine müsaade etmemeliyiz dedi.

HES KODU İÇİN AYLIK 300 BİN TL’YE İHTİYAÇ VAR…

Amcaoğlu, yurt dışına gidecek olan öğrencilerin Türkiye üzerinden HES kodu ile aşılarını kaydettirerek gidebileceğini açıkladı. Amcaoğlu, “Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gerekli çalışmayı yapmalıdır” dedi.

Sağlık Bakanlığının çalışmasını tamamlayarak Maliye Bakanlığına sunacağı ardından Maliyenin HES kodu için 300 bin TL aylık kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtti. Maliye bakanlığının şu anda bile günlük 1 milyon TL pandemi için kaynak aktardığını vurgulayan Amcaoğlu, bu noktada bir sıkıntı olacağını öngörmüyorum dedi. Amcaoğlu, Yurt dışına gidecek olan öğrencilerimizin bu sıkıntısının bir hafta içerisinde çözülmesi gerektiğini belirtti.