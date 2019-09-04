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Bakan Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ve üyeleri ile bir araya geldi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ve üyeleri ile bir araya geldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:49
Bakan Amcaoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ve üyeleri ile bir araya geldi

Bugün öğle saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen ziyarette Rekabet Kurulu’nun daha aktif ve etkin olarak çalışmalarını sürdürülebilmesi için gereken hususlar değerlendirildi. Kurulun yapısı, çalışmaları ve karşılaştığı problem hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Rekabet Kurulu Başkanı Altıncık, ayrıca, 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası kapsamında itiraz makamı olarak ikinci görevi üstlendiklerini de hatırlatırken, burada takım sıkıntıların yaşandığı bilgisini de Maliye Bakanı Amcaoğlu’na aktardı. Bu konudaki görüş ve önerilerini dinledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’da, 15 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’nda yaşanan aksaklıkları bürokratlığı döneminden bu yana takip ederek, dile getirdiğini, Meclis açılır açılmaz söz konusu Kamu İhale Yasası’nda ivedilikle bir takım düzenlemelere gideceklerini söyledi.

Bu düzenlemelerin tüm paydaşların beklentilerine yanıt verebilecek nitelikte olacağını belirtti.

Ziyarette Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur’da hazır bulundu

(BRT/MAIL)

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Amcaoğlu
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