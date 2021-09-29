Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
AdaPass Skandalı! Sahte Adapass kaydı yapan şahıs tutuklandı
Sahte Adapass kaydı yapan şahıs...
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
banner107

Bakan Amcaoğlu, Türkiye temaslarını tamamladı

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla Türkiye’ye giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, temaslarını tamamladı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 19:26
64 Okunma
Bakan Amcaoğlu, Türkiye temaslarını tamamladı
banner108

Bakan Amcaoğlu temasları kapsamında bugün  Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile biraraya geldi.

Görüşmelerde işbirliği konuları ele alındı. Bakan Amcaoğlu temasları çerçevesinde dün de Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay,  Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile biraraya geldi. İki ülke arasındaki digital ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik konuları n ele aldındığı görüşmelerde Bakan Amcaoğlu, Türkiye tarafından eğitim ve materyal konusunda verilen desteklerin; 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için çok önemli olduğunu vurguladı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor
Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor
Grid Group'tan KKTC'ye yatırım müjdesi
Grid Group'tan KKTC'ye yatırım müjdesi
Alsancak’ta Kur’an kursuna polis baskını
Alsancak’ta Kur’an kursuna polis baskını
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim