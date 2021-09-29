Bakan Amcaoğlu, Türkiye temaslarını tamamladı

Bakan Amcaoğlu temasları kapsamında bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile biraraya geldi.

Görüşmelerde işbirliği konuları ele alındı. Bakan Amcaoğlu temasları çerçevesinde dün de Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile biraraya geldi. İki ülke arasındaki digital ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik konuları n ele aldındığı görüşmelerde Bakan Amcaoğlu, Türkiye tarafından eğitim ve materyal konusunda verilen desteklerin; 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için çok önemli olduğunu vurguladı.