Bakan Arıklı’ya Pul Takdimi

KKTC Posta Dairesi Müdürü Mete Topçu ve Pul Şubesi ve Grafik Tasarım Şubesi Sorumluları bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan ziyarette 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti’ne ait PTT’nin KKTC’ye hediye ettiği pullar ve ilk gün zarfları Bakan Arıklı’ya takdim edildi. Ziyarette bir konuşma yapan Posta Dairesi Müdürü Mete Topçu, geçtiğimiz ay ‘Avrupa (Hikâyeler ve Mitler) konulu pul serisinin tedavüle çıktığını, önümüzdeki ay da 19 Eylül 2022 tarihinde ‘Geleneksel Kıbrıs Mimarisi’ serisinin satışa çıkacağını söyledi.

Topçu, yılsonuna kadar KKTC postasının iki seri daha basacağı bilgisine de verdi.

Topçu, “Üzerinde KKTC yazılı olan pulların tüm ülkelere ulaşabilmesi, devletimiz adına büyük bir tanıtım aracıdır” dedi.