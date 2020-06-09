Bakan Atakan yerinde inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Batı Çevre Yolu 1. Etap yapım hazırlıklarındaki son durum ile ilgili bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in de katıldığı toplantı ve inceleme sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’a, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı eşlik etti.

Tüfekçi Ltd. tarafından yapılacak olan bölünmüş yol boyunca çift taraflı kaldırım, drenaj ve aydınlatma altyapısı yapılacak. Ayrıca geçmiş yıllarda yaşanan aşırı yağışlar göz önünde bulundurularak, bölgedeki dere ve su akarlarının ana yol geçişlerinin yeniden boyutlandırılması ve menfez safhasında yeniden yapılması da proje dahilinde bulunuyor.

Bakan Atakan, 1. Etap yapım çalışmalarının en kısa zamanda yapımına başlanması talimatını verirken, sürecin Alsancak Belediyesi ile işbirliğinde ilerletileceğine işaret etti.

Alsancak girişi dönel kavşak ile Karşıyaka bölgesi arasında kalan 11.7 km’lik proje, 4 Eylül 2012 tarihinde ihale edilmesine rağmen yapım çalışmalarına hiç başlanmamıştı.