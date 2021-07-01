Bakan atanamazsa erken seçim

Başbakan Ersan Saner, BRT’de yayınlanan Burası Önemli programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Saner Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın yerine anayasal olarak 10 gün içinde atama yapması gerektiğini söyleyen Saner, “Bunu yapacağım ama ismin Demokrat Parti içerisinde belirlenmesi gerekiyor” dedi

Hem Fikri Ataoğlu hem de Serdar Denktaş ile görüştüğünü söyleyen Saner, “DP içerisindeki arkadaşların bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hükümet protokolü sırasındaki sözlü ve yazılı protokol ne ise ben “uyacağım” diyorum. Anayasal süre olan 10 gün içinde atamayı gerçekleştireceğim” dedi

Saner, Koral Çağman’ın sağlık nedeniyle istifa ettiğini kendisine bildirdiğini de sözlerine ekledi.

Çağman’ın yerine atanacak isim konusunda yaşanan sıkıntının erken seçimi tetikleyip tetiklemeyeceği konusuna ilişkin değerlendirme yapan Saner şöyle konuştu:

“UBP erken seçimden kaçmaz, seçime en hazır parti UBP’dir diyorum. Ama bir seçim tarihi belirlenme zaruriyeti doğarsa gereği yapılır. Parlamentonun açılmaması bir erken seçim gerekçesidir ama DP içerisindeki arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Ben sürecin devam edeceğine inanıyorum. Ama şartlar düzelmezse gereken yapılır”

Zaroğlu ismine sıcak yaklaşmadı

Başbakan Saner, Bertan Zaroğlu’nun bakanlığına sıcak bakmadığını da açıkladı:

“Serdar Bey ile yaptığımız görüşmede bakanlık için Bertan Zaroğlu ismi ortaya atıldı. Şu an Bertan Zaroğlu YDP milletvekilidir, DP milletvekili değildir o nedenle bunun çok doğru bir adım olmayacağını düşünüyorum”

Ses Kıbrıs