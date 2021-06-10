Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Bakan Ataoğlu, Plastik Torbaya Dolanarak Ölen Caretta Carettayla İlgili Açıklama Yaptı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevreye ve tüm canlılara karşı duyarlı ve bilinçli davranmak gerektiğini belirterek, doğaya atılan çöp ve atıkların tehlikelerine dikkati çekti.

10 Haziran 2021 Perşembe 15:03
150 Okunma
Bakan Ataoğlu, Plastik Torbaya Dolanarak Ölen Caretta Carettayla İlgili Açıklama Yaptı

Ataoğlu, plastik torbaya dolanarak ölen, nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası konusunda yazılı açıklama yaptı.

Yedidalga bölgesinde, boğazına plastik torba dolanarak, Sahil Güvenlik ekiplerince ölü halde kıyıya çıkarılan ve ülkede nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Lefke Birimi personelleri tarafından, Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

“BİLİNÇSİZ İNSANLARIN DOĞAYA BIRAKTIĞI PLASTİK TORBALARIN EN BARİZ VE HAZİN ÖRNEĞİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık olarak, doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı tehlike yaratan plastik torbaların kullanımını azaltmak amacı ile yapılan düzenlemeye dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Aldığımız tedbirler ve düzenlemelere rağmen, bilinçsiz ve duyarsız insanların doğaya bıraktıkları plastik torba ve buna benzer atıkların, doğayı paylaştığımız canlılara neler yapabileceğinin en bariz ve en hazin örneği ile karşı karşıyayız. Doğaya, bilinçsiz bir şekilde bıraktığımız, plastik torba ve buna benzer atıklar, doğayı paylaştığımız diğer canlılar için cinayet silahı olabiliyor.”

Bakan Ataoğlu, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkede koruma altında bulunan Caretta Caretta deniz kaplumbağasının “cinayet silahının sorumsuzca doğaya bırakılan naylon poşet olduğunu” belirterek, “İnsanlar, hem yaşadıkları çevreye hem de yaşadığımız bu çevreyi paylaştığımız tüm canlılara karşı duyarlı ve bilinçli davranmak zorunda olduğumuzu unutmamalıdır. Bu bir insanlık gereğidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre BakanıFikri AtaoğluDoğaya Atılan çöpCaretta Caretta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
GÜKAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Bağışı Etkinliği Düzenliyor
GÜKAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Bağışı Etkinliği Düzenliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim