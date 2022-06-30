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Bakan Atun, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi. Sendikaların çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledi.  

30 Haziran 2022 Perşembe 18:57
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Bakan Atun, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü
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Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü; Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora ile bugün bakanlıkta bir araya geldi. 
 
Sendika yetkilileri, ilk altı aylık Hayat Pahalılığı (HP)’nın kamu çalışanları ve emeklileri ile sigorta emeklilerine tam ve eksiksiz yansıtılması gerektiğini, ayrıca bundan sonrası içinde, dövizdeki yükselişle birlikte ortaya çıkan pahalılıkta göz önünde bulundurularak HP’nın geçmişte olduğu gibi maaşlara iki ayda bir yansıtılması taleplerini iletti. Özel sektör çalışanları için ise, asgari ücretin artırılması gerektiğini kaydetti.  
 
Sendika yetkilileri ayrıca, ülkede ekonomik yönden sıkıntı yaşanırken ve halkın alım gücü düşerken, bir başka taraftan atamalar yapılmasının da kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.  
 
 
ATUN 


Maliye Bakanı Sunat Atun, sendikaların çalışma hayatına dair talep ve beklentilerini dinledikten sonra yaptığı açıklamasında ise, sendika ve tüm paydaşlarla, krizlerin aşılması, sorunların giderilmesi adına daima diyaloga açık olduklarını vurguladı.  
 
Atun, sendikaların taleplerini de önemle dikkate aldıklarını kaydetti.  
 
 
Maliye Bakanı Sunat Atun, sendika yetkililerinin ilk altı aylık Hayat Pahalılığı’nın maaşlara tam ve eksiksiz yansıtılması talebi ile ilgili şunları söyledi.  
“Öngörümüz brüt maaşlara tamamının yansımasıdır. Bizim ödeme noktasında, ödeme kabiliyetimiz de, belirleyici olacak” dedi.  
Atun ayrıca, sendika yetkililerinin HP’nın iki ayda bir maaşlara yansıtılması talebini değerlendirmeye alacaklarını belirtti.  
Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi ile Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay’da hazır bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıSunat Atun
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