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Bakan Atun’dan Kurban Bayramı mesajı…

Maliye Bakanı Sunat Atun, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın yaşanan sıkıntıları aşacak bilgi ve potansiyele sahip olduğunu, asla ümitsizliğe, yılgınlığa düşülmemesi gerektiğini” kaydetti.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 09:44
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Bakan Atun’dan Kurban Bayramı mesajı…
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Atun, Halkın Kurban Bayramı’nı kutladı ve “Yapacağımız çalışmalar, alacağımız kararlarla tüm sektörlerimiz kısa süre sonra belirgin bir gelişme içine girecek. Devletimizin mali yapısı istikrara kavuşacak, vatandaşımızın hayat pahalılığı nedeniyle yitirdiği alım gücü yerine gelecektir” dedi.

Sunat Atun mesajında şunları kaydetti:

 “Bayramlar birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran günleridir.

Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, etkin olması için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nın ruhuna uygun davranmalıyız.

Zor ekonomik ve siyasi mücadelelerden geçtiğimiz bu günlerde bayramın da katkısı ile birlik, beraberliğimizin kıymetini bilmeli, toplumsal çıkarlarımızı ön plana çıkarmayı mutlaka başarmalıyız.

Bana göre kısır tartışmaları bir yana bırakarak Devlet olarak, ekonomik güçlenmeye, bu güçlenme için gereken kararları almaya, reformlar yapmaya önem vermeliyiz.

Daha fazla gecikmeden toplumsal seferberlik ruhu içinde üzerimize düşenleri yapmalıyız.

Ümitsizliğe, yılgınlığa asla düşmemeli, başka hesaplarla bizim moralimizi bozmaya, Devletimize, Anavatan Türkiye’ye olan inanç ve güvenimizi sarsmaya çalışanlara fırsat vermemeliyiz.

Sorunlarımız vardır. Kovid-19 salgını ve ona ulanan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte sıkıntılarımız artmıştır. Dünya tedarik zincirine başlayan kopma, navlun ve akaryakıt ücretlerinin anormal yükselişi, yüksek enflasyon tüm dünyayı olduğu gibi Anavatan Türkiye ile bizi de etkilemiştir.

Hiç istemediğimiz eksiklik, aksaklık ve hatalarla canımız iyice sıkılmıştır ama samimiyetle ifade ediyorum ki biz bunları aşacak bilgi ve potansiyele sahibiz.

Yapacağımız çalışmalar, alacağımız kararlarla tüm sektörlerimiz bir süre sonra belirgin bir gelişme içine girecek. Devletimizin mali yapısı istikrara kavuşacak, vatandaşımızın hayat pahalılığı nedeniyle yitirdiği alım gücü yerine gelecektir.

Yeter ki birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu bozmayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa, İslam âlemine, ülkemize ve Anavatan Türkiye’ye sağlık, huzur ve refah getirmesini diliyor, herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Son Güncelleme: 09.07.2022 09:53
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