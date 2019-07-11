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Bakan Baybars, Harika Mahallesi Yeni Muhtarlık Binası tartışmalarına son verdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:18
Bakan Baybars, Harika Mahallesi Yeni Muhtarlık Binası tartışmalarına son verdi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün sabah Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Harika Muhtarı Mustafa Zorlu ile birlikte Harika Mahallesi Yeni Muhtarlık Binası yeri olarak ayrılan bölgede inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Bölgede yapılan inceleme sonrası Harika Mahallesi Spor Kulübünde bölge sakinleri ve Muhtarı Mustafa Zorlu ile sorunları ele alan Bakan Baybars, Mahalle sakinleri arasındaki ihtilaflı konuların ortadan kaldırılması için
taraflarla konuşup, mahalle sakinlerinin uzlaşmasını sağladı.

Bölge halkının çeşitli sorunlarını da dinleyen Bakan Baybars, “her zaman esas olanın vatandaşın yüzünün güleceği, daha kaliteli daha çağdaş hizmetleri vermektir. Dedikodularla değil istişare ve iyi niyetle hareket edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Baybars, Mahalle sakinlerinin yüzünün gülmesi ve Muhtar ile de uzlaşmalarından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars
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