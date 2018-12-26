Bakan Besim'den Sigara İçilen Mekanlara Tepki

Kapalı bir mekanda sigara içenlere müdahale etmek isteyen Sağlık Bakanlığı personeli ve aynı mekanda bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim sözlü saldırıya uğradı.

Filiz Besim, “Sigarasız mekanlara sahip çıkalım. Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım. Gitmeyelim. Bile bile bizi zehirlemelerine izin vermeyelim.” İfadelerini kullandı.

Besim, sosyal medyadan yaşanan olayla ilgili şu açıklamarı yaptı:

Sigarasız mekanlara sahip çıkalım. Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım. Gitmeyelim. Bile bile bizi zehirlemelerine izin vermeyelim.

Günlerdir sigara konusunda eleştiriliyoruz. “Kapalı alanlarda sigara içiliyor, sağlık bakanlığı denetim yapmıyor”. Denetim yapıyoruz ceza yazıyoruz. Denetçinin arkasından insanlar sigaralarını yakıyorlar. Başka insanları, çocukları zehirliyorlar. Göz göre göre insanları hasta ediyor rahatsız ediyorlar. Aynı insanlar hastaneye geldikleri zaman mükemmel bir sağlık hizmeti bekliyorlar ve en küçük bir aksaklığı acımasızca eleştiriyorlar. Elbette ki devlet her yurttaşına sağlık hizmeti vermek zorundadır. Ama yurttaşlar da yasalara uymak zorundadır.

Bu gece 112 komuta merkezimizin Gönyeli Bi Meyhane’de yemeği vardı. Pırıl pırıl tertemiz bir mekanda yemek yedik. Sigara içmek isteyen dışarda sigarasını içti, kimseyi zehirlemedi.

Teşekkürler Bi Meyhane.

Bakanlık personelleriyle birlikte yine Gönyeli’de başka bir meyhanede “kahve içelim orayı da görelim” dedik. İçeri girildiği andan itibaren sigara kokusu çok keskindi. Biz gelince sigara izmaritleri dolu tablaların üstü tabaklarla örtüldü. Sıhhıye memurumuz “ ne yapayım” dedi. “Uyarın” dedim. Sonra insanlar gayet rahat sigara içmeye başladı. Güya mekanın üstü açılıyormuş.

Elbette memurumuz müdahale edince olay çıktı. Diyeceğim odur ki eğer adaletin olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak adalete hep beraber sahip çıkacağız. Göz göre göre insanların zehirlenmesine izin veren mekanlara gitmeyeceğiz. Sigara içen insanlara kimseyi zehirlemeye hakları olmadığını hatırlatacağız. Yasalar hepimiz içindir.