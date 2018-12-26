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Bakan Besim'den Sigara İçilen Mekanlara Tepki

Besim: Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:40
Bakan Besim'den Sigara İçilen Mekanlara Tepki

Kapalı bir mekanda sigara içenlere müdahale etmek isteyen Sağlık Bakanlığı personeli ve aynı mekanda bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim sözlü saldırıya uğradı.

Filiz Besim, “Sigarasız mekanlara sahip çıkalım. Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım. Gitmeyelim. Bile bile bizi zehirlemelerine izin vermeyelim.” İfadelerini kullandı.

Besim,  sosyal medyadan yaşanan olayla ilgili şu açıklamarı yaptı:

Sigarasız mekanlara sahip çıkalım. Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım. Gitmeyelim. Bile bile bizi zehirlemelerine izin vermeyelim.

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Günlerdir sigara konusunda eleştiriliyoruz. “Kapalı alanlarda sigara içiliyor, sağlık bakanlığı denetim yapmıyor”. Denetim yapıyoruz ceza yazıyoruz. Denetçinin arkasından insanlar sigaralarını yakıyorlar. Başka insanları, çocukları zehirliyorlar. Göz göre göre insanları hasta ediyor rahatsız ediyorlar. Aynı insanlar hastaneye geldikleri zaman mükemmel bir sağlık hizmeti bekliyorlar ve en küçük bir aksaklığı acımasızca eleştiriyorlar. Elbette ki devlet her yurttaşına sağlık hizmeti vermek zorundadır. Ama yurttaşlar da yasalara uymak zorundadır.

Bu gece 112 komuta merkezimizin Gönyeli Bi Meyhane’de yemeği vardı. Pırıl pırıl tertemiz bir mekanda yemek yedik. Sigara içmek isteyen dışarda sigarasını içti, kimseyi zehirlemedi.

Teşekkürler Bi Meyhane.

Bakanlık personelleriyle birlikte yine Gönyeli’de başka bir meyhanede “kahve içelim orayı da görelim” dedik. İçeri girildiği andan itibaren sigara kokusu çok keskindi. Biz gelince sigara izmaritleri dolu tablaların üstü tabaklarla örtüldü. Sıhhıye memurumuz “ ne yapayım” dedi. “Uyarın” dedim. Sonra insanlar gayet rahat sigara içmeye başladı. Güya mekanın üstü açılıyormuş.

Elbette memurumuz müdahale edince olay çıktı. Diyeceğim odur ki eğer adaletin olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak adalete hep beraber sahip çıkacağız. Göz göre göre insanların zehirlenmesine izin veren mekanlara gitmeyeceğiz. Sigara içen insanlara kimseyi zehirlemeye hakları olmadığını hatırlatacağız. Yasalar hepimiz içindir.

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Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimSigaraSağlık BakanlığıMekanlarHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2018-12-26 12:29:20

Sigara içenin kendi bedenine saygısı yok. Kendi bedenine saygısı olmayanın başkasına mı saygısı olacaktı?
Saygı esasına göre yürümeyen eylemleri korku vererek yapacaksın. Korku, büyük cezalarla olur.
Caydırıcı olmayan ceza ceza değildir! Caydırıcı ceza yapamayan hiç yapmasın! Sözüm meclisten dışarı değil, bilakis meclisten içeri.
Önemli bir koşul daha var;
Bu saatten sonra dürüst, satın alınamayan denetçi da bulabilirsen...

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Hursit teret 2018-12-26 13:40:58

Birakin bu sevgi cemberi ayaklarini. İzni yenilemeyeceksiniz adamsaniz.

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cansu 2018-12-26 16:00:07 @Hursit teret

var öyle g...t e bu bizim filancadır yahu idare edelim gendini da o da bizi davet eder da beleş yerik içerik durumları sonra da gazeteye açıklama yapsınlar

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cansu 2018-12-26 15:58:45

tepki nedir bu konuda bir yasa varsa onu uygulayacaksınız.ha bunu yapamazsanız da hakaretleri kabul edeceksiniz o zaman

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vatandaş 2018-12-26 13:05:18

sigara içilen mekanlarla uğraşacağnıza bence ilk once gidip kendi mekanınızı yaniiii lefkosa devlet hastanesini düzeltin siz bence.. 1 ay önce bebeğimle çocuk bölümüne yattık ve bebeğme süt yapmam için sıcak su bile yok diyorlar !!!!!

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