Bakan Canaltay izole oldu

Bakan Canaltay, eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kendisinin de temaslı olduğunu duyurdu. Resmiye Canaltay, eşinin ve kendisinin aşılı olduğuna işaret ederek, herkese aşı olma çağrısı yaptı.

Resmiye Canaltay'ın açıklaması şu şekilde:

"Aile olarak Kovid-19 kurallarına uymamız ve tüm önlemleri almamıza rağmen eşim Serdar Canaltay’ın testi pozitif çıkmıştır. Temaslı olmamdan dolayı, Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda kendimi evimde bir süreliğine izole edeceğim. Ben ve eşimin, aşılanmış olmamız nedeniyle bu süreci sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tamdır. Virüsün sağlığımıza ve insan yaşamına karşı oluşturduğu tehtidi bertaraf etmenin tek yolu aşılanmadır. Halkımızdan ricam, bu güne kadar olmayanların bir an önce aşı olmalarıdır. Sağlık ve sevgiyle kalın".