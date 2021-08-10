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Bakan Canaltay, “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi”nin Açılışını Yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alan “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi” ile Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in KKTC’de açtığı dördüncü kişisel sergi olan “Sınırsız” adlı serginin açılışını yaptı. 

10 Ağustos 2021 Salı 15:59
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Bakan Canaltay, “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi”nin Açılışını Yaptı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği sergilerin açılış töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Yakın Doğu Oluşum Müzeler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul birer konuşma yaptı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay sergilerin açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitim, bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği atılımlarla adından söz ettiren önemli bir kuruluş olduğunu söyleyerek, “Tüm bu birikimlere sanat alanında yapmış olduğu yatırımları da ekleyerek, birçok kurum için rol model olmuştur” ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesi’nin 57 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Resmiye Eroğlu Canaltay, teknoloji ile birlikte posta hizmetlerinde kullanılan materyallerde önemli bir dönüşüm yaşandığını söyledi. “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi” ile bu dönüşümün somut bir şekilde izlenebileceğini vurgulayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, “Sergide, İngiliz sömürge devrinden başlayarak 20’inci yüzyılın ortalarına kadar posta hizmetlerinde kullanılan ve her biri bir tarih barındıran materyaller sergilenmekte” ifadesini kullandı.
Yakın Doğu coğrafyasının en büyük modern sanat müzesi olarak tasarlanan Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, sanata ve sanatçıya verdiği destek ile yüzlerce sanatçının eserlerini halkla buluşturduğunu söyleyen Bakan Eroğlu Canaltay, “Bu sergileri sanat severlerle buluşturan ve Yakın Doğu Oluşumu ailesine ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılışı yapılan sergilerin ilkinde, KKTC Posta Dairesi envanterine kayıtlı birçok eseri, sanat ve tarih meraklılarıyla buluşuyor. “Kıbrıs Posta Tarihi Sergisi”nde posta hizmetleri için kullanılan başta pullar olmak üzere çeşitli boy ve şekillerdeki tartılar, ağırlıklar, mühürler ve saatler gibi pek çok materyal yer alıyor.
Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in KKTC’de açtığı dördüncü kişisel sergi olan “Sınırsız” adlı sergi ise modern sanatın görülmeye değer 30 eserini bir araya getiriyor. Açılışı yapılan sergiler, Ağustos ayı sonuna kadar Yakın Doğu 

Son Güncelleme: 10.08.2021 16:33
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