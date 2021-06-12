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Bakan Canaltay, Yurda Döndü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara’daki temaslarını tamamlayarak, bu sabah yurda döndü.

12 Haziran 2021 Cumartesi 09:08
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Bakan Canaltay, Yurda Döndü

Canaltay temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmüştü.

Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da kabul edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Resmiye Eroğlu CanaltayFuat Oktay
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