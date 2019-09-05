Bakan Çavuşoğlu, AB Burs Programı’nın 2019-20 Akademik Yıl etkinliğine katıldı

Bakan Çavuşoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün evrensel değerlere sahip, üretken bir toplum olduğunu ancak ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı bilgiye ulaşmakta bir takım sorunlar yaşadığını belirterek, son zamanlarda bir kısım öğrencinin bu burslar sayesinde kendisini geliştirme fırsatı yakaladığını ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim alma ve staj yapma imkanına sahip olduğunu belirtti.

Bu yıl 650 öğrencinin burslara başvuru yaptığını, 150 öğrencinin de bu burslardan yararlanma fırsatı yakaladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Verilen burslar önemli ancak burslardan yararlananların sayısı kısıtlı. Bu sayının daha da arttırılmasını arzu ediyoruz” dedi, verdikleri destek için AB yetkililerine ve bu sürecin devamlılığını sağlayıp başarıyla sürdüren British Council yetkililerine teşekkür etti.

Çavuşoğlu konuşmasının devamında, toplum olarak AB standartlarına gelmek için üzerlerine düşen görevleri yapmaları gereketiğine de dikkat çekerken, AB burslarından yararlanan ve aldıkları eğitimin ardından ülkeye dönen vatandaşların, bu standartlara ulaşılmasına katkı koyacağına inanç belirtti. “Kıbrıs Türkü, Dünya’nın neresinde çağdaşlık ve gelişmişlik varsa ona ulaşmak ister” vurgusu da yapan Çavuşoğlu, gerek eğitim, gerekse iş yaşamında bu burslardan yararlanan ve başarılı olan kişileri ayrıca tebrik ederek gittikleri yerlerde edindikleri deneyimleri ve izlenimleri ülkemize taşımalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik, Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasınan ardından burs programına katılarak mezun olan öğrencilerin düzenlediği panel ile sona erdi.

(BRT/MAIL)