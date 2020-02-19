Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'da konuştu

İstanbul’da düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de 140 ülkeden öğrenci ve 90 ülkeden öğretim görevlileriyle oluşan kültürde din, dil, ırk, renk ayrımı olmadığını, inanç, kültür, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:42
Bakan Çavuşoğlu, İstanbul'da konuştu
banner48

İstanbul’da düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de 140 ülkeden öğrenci ve 90 ülkeden öğretim görevlileriyle oluşan kültürde din, dil, ırk, renk ayrımı olmadığını, inanç, kültür, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında, KKTC'yi "üniversiteler adası" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.


KKTC'nin 21 üniversite ve 103 bin öğrenciyle dünyaya katkıda bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Üniversitelerimizin akredite olmasıyla 140 ülkeden gelen öğrencilerimiz, 90 ülkeden gelen öğretim görevlilerimizle ve kültürlerin buluşmasıyla oluşan kültürümüzün içerisinde, din, dil, ırk, renk ayrımı yok; inanç özgürlüğü, kültür özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü var. Bütün hedef, daha mutlu bir dünya, daha sağlıklı bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak." 
Çavuşoğlu, akademik kadronun uluslararası yeterliliklerine ve üniversitelerin uluslararası standartlara ulaşma gayretine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve YÖK'ün destekleriyle oluşturduğumuz üniversiteler adası hedefine ulaşmak için her gün bir adım atmaktayız." dedi.


"BÜYÜK İHTİMALLE TÜRKİYE'NİN MODELİNE GEÇECEĞİZ"
Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Muhyieddeen Toug da ülkesindeki yükseköğretim sistemine ilişkin bilgi verdi. 
Sistemdeki zorlukları gelecek 5 yıl içinde aşmayı planladıklarını ifade eden Toug, şöyle devam etti:
"Bilim alanlarına daha çok önem vermek istiyoruz. Zorlukları aşmak için, insan kaynakları gelişimi için ulusal strateji başlıklı proje başlattık. Ulusal strateji planımız, kaliteli ve ulaşılabilir bir üniversite eğitimi sunmak istiyor. Bakanlığımızın ve ulusal stratejik planımızın ortak noktası kaliteyi, hesap verilebilirliği ve eğitime erişimi artırmak. Toplumun zihniyetini değiştirmek istiyoruz. Ürdün'de herkes diş hekimi veya doktor olmak istiyor. Türkiye'de okuyan 3 bin 500 Ürdünlü öğrencimiz de çoğunlukla diş hekimliği veya tıp fakültelerini tercih ediyor."
Toug, ulusal planda çalışmanın yanı sıra tek tek öğrencilere, fakültelere, ailelere ulaşıp onların ihtiyaçları üzerinde çalışmayı planladıklarını belirterek, sözlerini, "Yeni bir modele geçmeye, üniversiteleri dönüştürüp yeni bir yapıya büründürmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Türkiye'nin modeline geçeceğiz." diye tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Avrasya Yükseköğretim ZirvesiNazım ÇavuşoğluMilli Eğitim Ve Kültür Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Siyahgözlü 2020-02-19 15:49:07

Başlığındaki sözü kim söyledi kardeşim. İlkokul terk bile olsan böyle hata yapmaman gerekir. Kompozisyonu bile dönüp bir daha okuman gerekir, yok ki haberi !!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sucuoğlu Asgari ücret konusunda konuştu
Sucuoğlu Asgari ücret konusunda konuştu
Çalışma affına bin 798 kişi başvurdu
Çalışma affına bin 798 kişi başvurdu
Bir zam da ilaca geldi
Bir zam da ilaca geldi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim