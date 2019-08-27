Bakan Çavuşoğlu, Lefke bölgesi yetkilileriyle görüştü

Lefke bölgesindeki okulların sorunlarının çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunulan görüşmede; Belediye, Sivil Toplum Örgütleri, Okul Aile Birlikleri ve muhtarlıklar bölge okullarının sorunlarını çözmek adına görüş birliğine vardı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada Lefke’nin ilçe olmasın ardından standartlarının yükseltilerek daha cazip bir ilçe olabilmesi için el birliğiyle çalışılması gerektiğine vurgu yaparak, bakanlığın, belediyenin ve sivil toplum örgütlerinin bu düşünce ve biliçle hareket ettiğini söyledi

Bölgede var olan eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve yaşanan bir takım sıkıntıların çözümü için iş birliği yapılması hususunda görüş birliğine varıldığını da söyleyen Çavuşoğlu, “Lefke Belediyesi ile ortak hareket edilmesi noktasında bölgedeki okullarda tamir tadilat çalışmalarını birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerekli malzemeleri bakanlık olarak sağladık, belediye ise işçilik kısmında bize destek veriyor, bu sayede yürütülen çalışmaları hızlandırdık.” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Lefke halkının ve okul yöneticilerinin bölgedeki okulların çeşitlendirilmesine yönelik beklentilerininde gündeme geldiğini kaydenen Çavuşoğlu, bakanlığın bu konuyla ilgili bir çalışma yapacağını ve 2020- 2021 eğitim öğretim yılında bazı açılımlar yapılması noktasında bir arayış içerisinde olduklarına belirterek, Lefke’ye gereken önemi vereceklerinin altını çizdi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise Bakan Çavuşoğlu ile verimli bir toplantı geçirdiklerini belirti ve bölgeye verilecek desteğin önemine dikkat çekerek, var olan sorunların çözümüne yönelik gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay da bölgedeki okulların temel sorunlarını Çavuşoğlu’na aktarma fırsatı bulduklarını söyleyerek, Erdal Abit İlkokulu’nda yaşanan sorunların çözümü konusunda tüm paydaşlarla anlaşma sağladıklarını söyledi. Lefke bölgesinde yaşayan ve ortaokul eğitimleri için Lefke Gazi Lisesi’ne kayıt yaptırmaları gereken öğrencilerin de ilçe dışında başka okullara kayıt yaptırdıklarını anımsatan Oktay, bu sorunun çözümü için gerekli incelemeleri yapacağını belirten Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti.

(BRT/MAIL)