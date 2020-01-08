Bakan Çavuşoğlu TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaretleri esnasında Bakan Çavuşoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile bakanlık bürokratları eşlik etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu heyetler arası gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, kendilerini büyük bir içtenlikle kabul eden Ziya Selçuk’a teşekkür ederek, “Ankara’da sizlerle beraber olmak büyük bir mutluluk, sizlere Kıbrıs Türk Halkının sevgi ve selamlarını getirdik” dedi.

Göreve geldikten sonra başlattıkları diyalog sürecinde sorunları karşılıklı konuşarak aşma ve birlikte hareket etme noktasında önemli adımlar attıklarını dile getiren Çavuşoğlu, imzaladıkları mutabakat ile 2019 yılında birçok faaliyeti hayata geçirmiş olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Bu yolculukta sizlerin ortaya koyduğu samimi ve özverili katkı bizim açımızdan çok değerli. Sürdürdüğümüz işbirliğinin devamlılığı da bu açıdan çok önemli” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Tek millet, iki devlet hedefiyle birlikte hareket etmemiz kaçınılmaz bir beklentidir. Bizlerin bu beklentiyi herhangi bir zaafa uğratma seçeneğimiz yoktur, bu birlikteliği masanın etrafında oturan kişiler olarak en iyi şekilde yürüterek gelecek nesillere aktarmak ana vazifemizdir.”

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimi çağdaş bir noktaya ulaştırma noktasında büyük gayret gösterdiğini de belirten Çavuşoğlu, bu doğrultuda yürütülen çalışmalara dahil olmak istediklerini ve birlikte yürütülecek projelere imza koymaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

2019 yılında yaptıkları değerlendirmelere ek olarak 2020 yılı için bir takım tespitler yaptıklarını ve bunları hayata geçirme noktasında destek beklediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, iki ülke bakanlıklarının yürüttüğü işbirliği protokolünün geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu ayrıca, mesleki eğitim kalite güvence sisteminin kurulması, kardeş okul projesinin geliştirilmesi, Kıbrıslı Türk öğrencilerin ulusal-uluslararası yarışma ve projelere etkin katılımının sağlanması, birlikte düzenlenen hizmet için eğitimlere KKTC öğretmenlerinin de katılımının sağlanması ve eğitimde yeni yaklaşımlar konusunda işbirliğinin geliştirilmesi adına birlikte yapılacak her türlü çalışmaya katkı koymaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Selçuk: Karşılıklı işbirliğinin arttıkça yapılması gerekenler de netleşecek

TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise görüşmede, Kıbrıs Türk toplumunun daha müreffeh bir geleceğe ulaşması adına tüm alanlarda TC ile KKTC arasındaki karşılıklı ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karşılıklı işbirliğinin arttıkça kurumsal olarak yapılması gerekenlerin de netleştiğine dikkat çeken Selçuk, yıl içerisinde yapılan görüşmelerin ardından yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu söyledi.

Birlikte yapılan uygulamalarla iki ülke öğretmen ve öğrenciler arasındaki işbirliğinin gelişmesini ümit ettiklerini dile getiren Selçuk “Eğitim alanında daha kurumsal, daha bilimsel, daha teknolojik işbirliklerinin artmasında ciddi yararlar var. Bizde bu yararların artması için ciddi hassasiyet gösteriyor ve birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sürdürülen işbirliği süresince Bakan Çavuşoğlu ve ekibine yapıcı ve şeffaf yaklaşımlarından dolayı teşekkür eden Selçuk, Kıbrıs Türk toplumuna destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Heyetler arası toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu’na eşlik eden Bakanlık bürokratları mevkidaşları ile ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdiler.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde incelemelerde bulunacak.