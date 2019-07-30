Bakan Çavuşoğlu, YÖDAK’ı ziyaret etti

YÖDAK’ın ülke için önemli bir konumda olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, kurulun yapısını daha da güçlendirmek için gereken adımları atacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca son dönemde yaşanan sorunların çözümünde Bakanlıkla uyumlu bir çalışma yürüten Kurul Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve üyelerine teşekkür etti.

Yeni binalarıyla YÖDAK Başkanı ve üyelerinin rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı yakaladığını belirten Çavuşoğlu, yeni binalarının kurula hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Çavuşoğlu, incelemelerinin ardından Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve kurul üyeleriyle birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

(BRT/MAIL)