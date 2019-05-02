Bakan Çeler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Çeler’in açıklaması şöyle:

“Demokratik bir toplumun en temel taşlarından birini “özgür basın” oluşturmaktadır. Düşünce ve ifadenin özgür bir şekilde kabul edilebildiği toplum, her zaman daha aydınlık yarınlara açıktır. Tüm bunlar yanında, basın emekçilerinin daha iyi koşullarda, emeğinin karşılığını alabileceği, sendikalaşarak hakkını arayabileceği bir düzen oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana basın emekçilerinin hep yanında durduk.

Basında yerel iş gücünün artırılması ve sendikalaşma yönünde attığımız adımlar, içinden geçilen bu zor dönemde basın adına bazı ilkleri oluşturdu. Kıbrıs Postası, Kıbrıs Medya Grubu, Birinci Medya Grubu, Detay Gazetesi, Havadis Gazetesi ,Mayıs Radyo-TV , Kanal T sendikalar ile toplu iş sözleşmesine imza

koyarak, önemli bir duruş sergiledi. Fedakarlıklarla canla başla görevlerini icra eden, tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutluyorum.”

(BRT/MAIL)