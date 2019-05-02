Bakan Çeler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan Çeler’in açıklaması şöyle:
“Demokratik bir toplumun en temel taşlarından birini “özgür basın” oluşturmaktadır. Düşünce ve ifadenin özgür bir şekilde kabul edilebildiği toplum, her zaman daha aydınlık yarınlara açıktır. Tüm bunlar yanında, basın emekçilerinin daha iyi koşullarda, emeğinin karşılığını alabileceği, sendikalaşarak hakkını arayabileceği bir düzen oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana basın emekçilerinin hep yanında durduk.
koyarak, önemli bir duruş sergiledi. Fedakarlıklarla canla başla görevlerini icra eden, tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutluyorum.”
(BRT/MAIL)