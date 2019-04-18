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Bakan Cemal Özyiğit, öğrenci heyetiyle bir araya geldi

18 Nisan 2019 Perşembe 15:36
Bakan Cemal Özyiğit, öğrenci heyetiyle bir araya geldi
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ülke genelindeki okulları temsil eden Latife Çobanoğlu başkanlığındaki öğrenci heyetiyle bir araya geldi. Özyiğit kabulü Bakanlık görevini temsilen devrettiği 23 Nisan İlkokulu’ndan Çisil Cümbezli ile birlikte gerçekleştirdi.

Kabulde ilk sözü Temsili Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çisil Cümbezli aldı. Cümbezli yaptığı konuşmada tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı ve çocuklara armağan edilen bu anlamlı gün için düzenlenecek etkinliklerde keyifli vakit geçirmelerini diledi.

Bakanlık Müsteşarı ile Daire Müdürlerinden eğitime yönelik isteklerini de dile getiren Cümbezli, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise konuşmasına çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladı, öğrencileri ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı İstiklal Mücadelesi ile verdiği büyük mücadeleler sonucunda 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığını ve bu günü çocuklara armağan ettiğini anımsatan Özyiğit, 99’uncu yılını kutladıkları bugünlerde 23 Nisan’ın tüm dünya çocuklarının birbirleri ile kardeşlik köprüleri kuracağı önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.
Özyiğit, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ülkemizde ve Dünya’da kalıcı barışın egemen kılınması ve tüm çocukların kardeşçe yaşayacağı bir ortamın yaratılması için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Özyiğit konuşmasının ardından öğrencilerin eğitimle ilgili görüş, düşünce ve önerilerini dinledi, ardından da bakanlık tarafından hazırlanan hediye paketlerini öğrencilere takdim etti.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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