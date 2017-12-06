Bakan da müsteşar da öğretmenler de aday!

Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, Ülkemizde 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Erken Genel Seçimlerde 22 öğretmen aday bulunuyor. Bu adayların mevcut görevlerinden bir ay süre ile ödeneksiz izne ayrılması ile bazı okullarda öğretmen sıkıntısı oluşmaya başladı.

Okullarda öğretmen sıkıntısının oluşmasının ardından Eğitim Bakanlığı’ndan adım atması beklenirken, Eğitim Bakanlığı’nda bakan dahil bulunan tüm üst yönetim seçimlerde adam.

Başta Özdemir Berova’nın Demokrat Parti’den istifa ederek Ulusal Birlik Partisi’nden seçime girecek olması ile boşalan Eğitim Bakanlığı koltuğu yanı sıra, müsteşar ve Orta Eğitim Dairesi Müdürü’nün de adaylığı ile eğitim sektörü tam bir kaosa doğru ilerliyor.

Önemli konularda karar alma mekanizması olan bakanlık ve müsteşarlık makamlarının seçimlere yoğunlaşması hali hazırda devam eden eğitim sezonunda sıkıntıların yaşanmasına sebebiyet verdi. Eğitim Bakanlığı seçimlerde milletvekilliği adaylıklarını açıklayan ve ödeneksiz izne çıkan 22 öğretmenin yerine bile halen daha geçici öğretmen atamış değil.

Bakan, müsteşar hepsi aday

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın Demokrat Parti’den istifa edip Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olması ile boşalan bakanlık görevine biri atanmadı. Eğitimin başsız kaldığı konuşulurken müsteşar ve orta eğitim müdürü de aday olunca eğitimde muhatap bulmak imkansız hale geldi.

15 gün Denktaş, 15 gün Ataoğlu

Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın istifası ile boşalan Eğitim Bakanlığı koltuğuna atama yapmayan hükümetin küçük ortağı DP’de, bu görevi 15 gün Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 15 gün Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu yürütüyor. Eğitimin başında birisinin bulunmaması bazı kararların alınamamasına sebep oluyor.

22 aday var

Eğitimde Eğitim Bakanlığı’nın üst yönetimin seçimlerde aday olması bir yana 22 öğretmen de milletvekilliği adayı olmuş durumda. 22 öğretmen ödeneksiz bir ay izne çıkarak seçim hazırlığına koyuldu. Sadece ilköğretim okullarında 8 öğretmen 11’inden itibaren bir aylık ödeneksiz izne çıkıyor.

Dersler aksayacak

22 öğretmenin seçim için izne ayrılması ile bazı okullarda öğretmen eksikleri oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın şu an için bu eksiklikleri doldurma adına bir adımı olmaması ise mevcut öğretmenlerin daha fazla yükün altına girmesine neden oluyor.

Bakanlıkta adım atacak kimse yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nda vekilliğe aday olan öğretmenlerin yerine kimse atanmıyor. Eğitim Bakanlığı’nda bu kararı ve adımı atacak üst yönetimin de aday olması nedeniyle bazı okullarda ciddi öğretmen eksikliği sorunu gün yüzüne çıkmış durumda.