Bakan da şikayetçi!

Gazeteci Ahmet Tolgay’ın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun 13 dolara yakıt geçireceğini açıklaması üzerine sosyal medyadan yaptığı yoruma Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yorum yaparak cevap verdi.

Arıklı’nın yorumu şöyle:

"Sayın Tolgay. Bırakın 13 doları üste para bile verirler. Rusyada İranda veya spot piyasada 300-400 dolar olan bu yakıta biz gala daha Plass+Navlun ödüyoruz. Plass yani İtalyan borsa fiyatı. O ne kadar? 600 dolar. Adam 300-400 dolara alıp sana 600 dolar Plass değer üzerinden fatura kesiyor. MİK yasası değişse ve CIF Teknecik şeklinde ihaleye çıkabilsek ton başına en az 200 dolar daha az ödeyeceğiz. Aradaki fark ile kurum kısa bir sürede borçlarını öder. Ben bunu söyleyince rant çevrelerinin avukatları Mecliste veya Basında bana saldırıyorlar. Maksat Kurum batarken birilerinin cebi dolsun.."

Ahmet Tolgay da yorumunda daha önce 75 dolara taşınan yakıtın şimdi 13 dolara nasıl taşındığını sorguladı.