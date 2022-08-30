Bakan Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

Tahsin Ertuğruloğlu temasları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı…

İki ülkenin heyetlerinin de katıldığı yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler ile Eylül ayında gerçekleşecek New York ziyareti kapsamında yapılması öngörülen temaslar değerlendirildi.

İki bakan ayrıca bakanlıklar arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakan Ertuğruloğlu ile görüşmesini #birliktenicezaferlere hashtagıyle ve fotoğraflarla twitter hesabından da paylaştı…