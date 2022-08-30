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Bakan Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

30 Ağustos törenlerine katılmak için Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya giden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu temaslarına başladı.

30 Ağustos 2022 Salı 19:30
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Bakan Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü


Tahsin Ertuğruloğlu temasları çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı…

İki ülkenin heyetlerinin de katıldığı yemekte Kıbrıs konusundaki gelişmeler ile Eylül ayında gerçekleşecek New York ziyareti kapsamında yapılması öngörülen temaslar değerlendirildi.

İki bakan ayrıca bakanlıklar arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakan Ertuğruloğlu ile görüşmesini #birliktenicezaferlere hashtagıyle ve fotoğraflarla twitter hesabından da paylaştı…

Anahtar Kelimeler:
Bakan ErtuğruloğluMevlüt Çavuşoğlu
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