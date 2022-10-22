Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

Bakan Ertuğruloğlu, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı’na katıldı.

22 Ekim 2022 Cumartesi 17:34
20 Okunma
Bakan Ertuğruloğlu, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na katıldı



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen

 “Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyon ve İslamofobi ile Mücadele” temalı toplantıda konuşma yaptı

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konferansa katılan bakanlara verdiği yemeğe ve bakanların toplu fotoğraf çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, konferansta, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRT Müdürü Meryem Özkurt, Dışişleri Bakanlığı Basın görevlisi Züleyha Karaman ve Dış Basın Birliği 2. Başkanı Fevzi Tanpınar eşitlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Iitİslam İşbirliği TeşkilatıTahsin ErtuğruloğluDışişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aman dikkat! Telefon dolandırıcıları iş başında...
Aman dikkat! Telefon dolandırıcıları iş başında...
"ABD, Ada'da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor"
"ABD, Ada'da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor"
Demokrat Parti Merkezi Yönetim Kurulu toplandı
Demokrat Parti Merkezi Yönetim Kurulu toplandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim