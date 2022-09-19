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Bakan Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile New York’ta görüştü.

19 Eylül 2022 Pazartesi 18:44
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Bakan Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştü


Ertuğruloğlu, mevkidaşına, "dost ve kardeş ülke Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vermekte olduğu destek ve dayanışma için" teşekkür etti. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilip ileriye götürülmesi konusunda mutabık kalındı.

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanıTahsin ErtuğruloğluPakistan
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