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Bakan Evren, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile telefonda görüşerek, işbirliği teatisinde bulundu.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:36
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Bakan Evren, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile telefonda görüşerek, işbirliği teatisinde bulundu.

Bakan Evren, mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Covid-19 pandemisi dolayısıyla, dünyada olduğu gibi KKTC’de de en fazla turizm sektörünün etkilendiğini dile getirerek, KKTC ekonomisinin lokomotif sektör özelliği taşıyan turizmin yeniden ayağa kaldırılması adına, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve işbirliğine herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Bakan Evren, Anvatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her zaman ve her alanda, KKTC halkının yanında olmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdiği telefon görüşmesinde, mevkidaşı Bakan Ersoy ile en kısa süre içerisinde bir araya gelmek arzusunda olduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ile yaptığı telefon görüşmesinde, Bakan Evrene Bakanlık görevinde başarılar dileyerek, Covid-19 nedeniyel KKTC turizminin karşılaştığı olumsuz durumu yakından takip ettiklerini, bunun en kısa süre içerisinde giderilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi…

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’i, Tükiye Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan mutluluk ve heyecan duyacaklarını da dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Çevre BakanıKutlu EvrenMehmet Nuri Ersoy
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u 2020-06-25 17:01:10

yani resmen 1 temmuzda bize turist yollayın demek istemiştir

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