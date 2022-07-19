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Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 vakalarında 40 kat artış yaşandığını söylerken hastane yükünde henüz ciddi bir artış olmadığının da altını çizdi. Yeniden kapanma ve benzeri durumların olmayacağını da belirten Koca, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için hatırlatma dozu ve maske uyarısı yaptı .

19 Temmuz 2022 Salı 10:39
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Bakan Koca açıkladı!
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Salgında yeni vaka artışı sürüyor.

Sağlık Bakanı  "günlük 40 kat artış var" dedi.

Henüz hastane yüküne yansıyan bir tablo oluşmadığını söyleyen Bakan Koca, ''Hastane yükü 3 kat kadar arttı. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz'' dedi. 

'YENİDEN KAPANMA OLMAYACAK'

Koca; yeni yoğun bakım üniteleri açmaya ihtiyaç olmadığını belirtti. 

 ''Panik havası yok. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak'' diyen Koca şu açıklamada bulundu:

''Kişisel tedbirlere uyarak artık Covid'le yaşamayı öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir Influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ama ek hastalığı olanlarda hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için dikkatli olmalıyız"

50 YAŞ ÜSTÜNE HATIRLATMA DOZU UYARISI 

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, aşı ve maske uyarısı da yaptı.

50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin hatırlatma dozunu ihmal etmemesi gerektiğini söyledi, özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmeli dedi.

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