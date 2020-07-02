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Bakan Kutlu Evren, KITREB heyetini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

02 Temmuz 2020 Perşembe 16:01
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Bakan Kutlu Evren, KITREB heyetini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, kabulde konuşan KITREB Başkanı Dener Öymen, yeni görevinde Bakan Evren’e başarılar diledi ve her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Dünyada yaşanan küresel salgın nedeniyle rehberlerin sıkıntılı bir dönem yaşadığını anlatan Öymen, taleplerini Evren’e iletti.

Birliğin 248 üyesi bulunduğunu anlatan Öymen, acentelere bağlı ve emekli olan rehberler dışında 41 rehberin serbest çalıştığını, bu kişilere hükümetin destek olması gerektiğini belirtti.

Turizmin yeniden başlaması ile ülkeye gelecek olan turistlere rehberlik edecek olan birlik üyelerine eğitim verilmesi gerektiğini de kaydeden Öymen, tedbirli bir şekilde bu dönemi atlatmak istediklerini ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren de konuşmasında turizmin önemli paydaşlarından olan rehberlerin çok önemli görev ifşa ettiğini söyleyerek, rehberlere elden geldiğince destek olmaya çalışacaklarını vurguladı.

Salgın nedeniyle  turizmin yara aldığını ifade  eden, turizm alanında gerek hükümetin, gerekse bakanlığın, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla hareket ettiğini, turizmin hızlı adımlarla eskiden daha iyi bir noktaya gelmesi için daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Hükümet olarak yeni bir destek paketi hazırladıklarını da dile getiren Evren, bu paket içerisinde turizm paydaşlarının sorunlarına çare üretmek için girişimler yaptıklarını belirtti.

Evren, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’nın personelinin olacağı rehberlere yönelik bir eğitim programı hazırlanacağını söyledi.

Profesyonel turist rehberlerinin, ülkemizin tanıtım alanındaki en önemli paydaşları olduğunu anlatan Evren, ülkenin kültürel anlamda ‘doğru’ tanıtılması konusunda rehberlere çok büyük görevler düştüğünü belirtti.

Evren, ilerleyen günlerde KITREB yönetim kurulu ile yeniden toplantı yaparak ülke turizmi için yeni projelerde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kutlu EvrenKITREB
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