Bakan müjdeyi verdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, belli bir süredir atıl kalan, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerden Lefkoşa Kuzey Çevreyolu’nun tamamlanmasına yönelik çalışmalar dün başladığını açıkladı.



Atakan, yazılı açıklamasında, İskele-Çayırova Bölünmüş Yolu projesinin tamamlanması için de gerekli yapım çalışmalarının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını duyurdu.



Atakan, şunları kaydetti:

“Ara emirleri ve diğer teknik sıkıntıların çözülmesini takiben bakanlığımız ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilerinin çalışmaları sonrası Kuzey Lefkoşa Çevreyolu projesinin Girne-Lefkoşa yolu ile Haspolat arasında kalan bölümü ve İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı ile Çayırova arasında kalan bölümü tamamlanacak. Her iki proje de Türkiye Cumhuriyeti katkıları ile yapılmakta olup çalışmalar ile ilgili takvim ve detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.”