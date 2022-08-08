Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
Yüklü miktardaki paralar ile adaya giriş yapmak isterken yakalandı
Yüklü miktardaki paralar ile adaya...
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit etti
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit...

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! Muhaceret Affında Çalışmalar Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulundu…

08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:40
642 Okunma
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! Muhaceret Affında Çalışmalar Tamamlandı
banner48

ÖZEL HABER

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulundu…

Gündem Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, binlerce kişinin beklediği Muhaceret affı hakkında konuştu.

Muhaceret Affının ne zaman çıkacağı ile ilgili soruyu yanıtlayan Öztürkler, çalışmalarının tamamlandığını söyleyerek, “Muhaceret affı ile ilgili bugün veya yarın Savcılıktan cevap gelecek. Savcılıktan gelen görüş doğrultusunda son düzenlemelerimizi yapıp Bakanlar Kurulu’na muhaceret affını sunacağız” dedi. 
Muhaceret affına gelen bir önceki affın sınırlı olduğunu belirten Öztürkler, yeni gelecek olan muhaceret affının genel af noktasında olacağını kaydetti. Öztürkler, “Çıkacak olan afta kıstaslar olacak ve kıstaslara uyacak olan kişilerin kayıt altına alınmasını sağlayacağız. Ancak, çıkacak olan af, bir önceki aftan daha kapsamlı olacak” diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.08.2022 16:01
Anahtar Kelimeler:
Muhaceret AffıZiya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!
Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!
Birçok Suçtan Dolayı 2015 Yılından Beri Aranıyordu
Birçok Suçtan Dolayı 2015 Yılından Beri Aranıyordu
İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER'İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
İÇİŞLERİ BAKANI ZİYA ÖZTÜRKLER'İN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim