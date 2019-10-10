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Bakan Oğuz, Bakanlık Futbol takımını kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleştirilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülüğü elde eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Futbol takımını kabul etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:34
Bakan Oğuz, Bakanlık Futbol takımını kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sevilen sayılan iş adamı ve spor tutkunu insan, merhum Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleştirilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı üçüncü oldu.

İbrahim Özsoy’un organize ettiği ve toplam 13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuva 1 ayı aşkın süre devam etti. Final gecesi, Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, çok sayıda üst düzey kamu görevlisi ve Devlet çalışanı yanında merhum Hasan Ramadan Cemil’in ailesi, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ve Ramadan Cemil İşletmeleri çalışanları da gecede yer aldı.

Açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

“Final gecesine Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil’in davetlisi olarak Türkiye’den gelen Arçelik Batı Akdeniz Bölge Müdürü Murat Açıkgül de gecenin sürpriz ödülünü açıkladı.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası final gecesi son ana kadar çekişmeli geçti. Gecenin ilk mücadelesi üçüncülük için oynandı. Metin Tarım’ın düdük çaldığı Devlet Hastanesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı takımları arasındaki üçüncülük maçını 9-7 kazanan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı oldu.
Ülkemiz futbolunun son dönemine damga vurmuş emekli hakemlerinden Mehmet Malek ve Ecvet Kanatlı ikilisinin yönettiği final maçında ise Polis Genel Müdürlüğü ile Merkezi Cezaevi takımları karşı karşıya geldi.

Son ana kadar çekişme ve heyecanın izlediği mücadeleyi 5-4 kazanan Polis Genel Müdürlüğü takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.”

(BRT/TAK)

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