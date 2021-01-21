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Bakan Oğuz bütçe hedeflerini ve yapacakları uygulamaları anlattı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine başladı.

21 Ocak 2021 Perşembe 13:37
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Bakan Oğuz bütçe hedeflerini ve yapacakları uygulamaları anlattı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine başladı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul’da sunuşların ardından komitede 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP milletvekili Sunat Atun 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin komite raporunu okudu.

Daha sonra ise Maliye Bakanı Dursun Oğuz bütçeye ilişkin sunumunu yaptı.Bakan Oğuz konuşmasının başında, bütçenin herkese hayırlısı olması temmenisinde bulundu.Maliye Bakanı Oğuz, sunumunda bütçe hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yapakları uygulamaları ortaya koydu.

Hükümetleri döneminde, kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ve kamu alacaklarının toplanmasına büyük önem verdiklerini belirten Oğuz, mevcut vergi sistemini daha çağdaş daha adil bir yapıya kavuşturmak amacında olduklarını söyledi. Bakan Oğuz, ekonomiyi kayıt alına almak için en etkin şekilde kayıt dışı ekonomi ile mücadele edeceklerini vurguladı.

Oğuz, kayıtdışılıkla mücadele vergi denetimdeki etkiniğin ve mükelleflerin vergi bilincini güçlendirmenin önemine işaret etti.

Maliye Bakanı Oğuz’un konuşmasının ardından rapor ve tasarının bütünü üzerinde görüşmelere geçildi.

10 milyar 210 milyon TL’lik 2021 bütçe tasarısıyla ilgili görüşmeler 3 Şubat’ta tamamlanacak.
        
        
 

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