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Bakan Oğuz çalışmaları yerinde inceledi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sorunları yerinde tespit etmek ve incelemelerde bulunmak amacı ile, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Gazimağusa Şube amirliklerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:03
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Bakan Oğuz çalışmaları yerinde inceledi

Gazimağusa Şube amirlikleri’ni ziyaret ederek Liman içerisindeki depolama işlemlerinin yürütüldüğü gümrük ambarında (Ambar 9) ihtiyaç duyulan tadilatları yerinde inceleyen Oğuz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oğuz, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci’den bilgi alırken, 1974 yılından beri herhangi bir düzenleme yapılmamış ve bu nedenle çürümeye yüz tutmuş çatının tadilatı ile ambarın kullanılmayan %80’lik kısmının kullanılma imkanının yeniden yaratılacağını, depolama kapasitesinin artırılması ile de, gerek çalışanlar, gerekse ithalatçılara daha güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratılacağını belirtti. 

Bakan Oğuz, ayrıca Gazimağusa Şube amirlikleri’ne ait, herhangi bir havalandırma tertibatı bulunmayan, kapalı ambara havalandırma sistemi kurulması çalışmalarının da başlatılması talimatını verdi.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Mustafa Deveci eşlik etti.

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:23
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