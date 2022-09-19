Bakan Oğuz'dan 19 Eylül mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, devletin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Oğuz, “19 Eylül Gaziler Günü” nedeniyle yayımladığı mesajda, “Gazilik; vatanseverliğin, kahramanlığın, fedakârlığın yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır” dedi.

Böylesine anlamlı bir günde adını tarih sayfalarına yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verildiğini hatırlatan Dursun Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ cümlesi ile yine bizlere ne kadar kahraman olduklarını kanıtlamışlardır.”

Devletin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, şunları kaydetti:

“Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.”