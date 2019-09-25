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Bakan Oğuz: "Domateste dengeli fiyat uygulaması şart"

Bakan Oğuz, Tepebaşı, Çamlıbel bölgesindeki domates üreticileri ve meyve-sebze toptancıları ile görüştü

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:55
Bakan Oğuz: "Domateste dengeli fiyat uygulaması şart"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hem domates üreticilerinin hem de tüketicilerin mağdur olamaması için piyasada dengeli bir fiyat uygulamasına gidilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Oğuz, Tepebaşı, Çamlıbel bölgesindeki domates üreticileri ve meyve-sebze toptancıları ile görüştü. Görüşmede, son günlerde artan domates fiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Oğuz, hem üreticinin mağdur olmaması hem de tüketicininkaliteli domatese uygun fiyata erişiminin gözönünde tutulması gerektiğini ifade ederek, domates fiyatının üretici tarafından belirlenmesinin önemine değindi.

Görüşmede, üreticiler girdi maliyetleri yüksek olduğu için domatesin toptancıya satış fiyatının 3.60- 4 TLarasında olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Oğuz, fiyatların artması durumunda, piyasaların dengelenmesi için gerekmesi halinde, sınırlı da olsa ithalatın gündeme geleceğini söyledi.

Bakan Oğuz, kooperatifleşme, birlik olması halinde aracıya ihtiyaç kalmadan, fiyatlarda yaşanan sorunun çözülebileceğini dile getirdi.

Bakan Oğuz, Hal Yasası’nın da sorunun çözümlenmesinde rol oynayacağını belirterek, sözkonusu yasa geçene kadar Ekonomi Bakanlığı ile birlikte hareket edilerek, Hal Yasası içinde oluşturulması planlanan komite gibi bir mekanizma kurup, denge unsuru yaratmak istediklerini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

(BRT)

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OĞUZDomatesHaberKıbrısGündem
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