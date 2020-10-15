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BAKAN OĞUZ, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Oğuz : Kadın çiftçilerimiz, günümüzün ve geleceğin en stratejik sektörlerinden biri olan tarım sektörünün önde gelen yapı taşlarından biridir. Dünya gıda üretiminin yarısından fazlasını kadın çiftçiler gerçekleştirmektedir.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:50
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BAKAN OĞUZ, DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI

Kadın çiftçilerimiz, günümüzün ve geleceğin en stratejik sektörlerinden biri olan tarım sektörünün önde gelen yapı taşlarından biridir. Dünya gıda üretiminin yarısından fazlasını kadın çiftçiler gerçekleştirmektedir.

Kadın çiftçilerimiz, sadece tarım sektöründe değil, hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almaktadır. Bakanlık olarak, kadın çiftçilerimizin, üretimin çeşitli alanlarında girişimcilik ruhuyla ortaya koyacakları projelere,  her zaman destek vermeye hazırız.  

Kadınlarımızın tarımda ve tarımsal sanayide daha çok yer almalarının, sektöre olumlu bir ivme katacağına inanıyoruz

Üretimin her alanında yer alan, tarlasında, bahçesinde döktüğü alınteriyle tarım sektörüne ve ekonomiye katkı koyan, sürdürülebilir bir tarım politikasının uygulanmasında önemli bir yere sahip olan kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.

Dursun Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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