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Bakan Oğuz Enginar Üreticileri ile görüştü

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:20
Bakan Oğuz Enginar Üreticileri ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mormenekşe köyünde enginar üreticileri ile görüştü. Üreticiler, Bakan Oğuz’a karşılaştıkları sorunları aktardı. Bakan Oğuz, enginar ihracatı ile ilgili de bilgi alışverişinde bulundu.

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Enginar ÜreticileriDursun Oğuz
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