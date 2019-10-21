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Bakan Oğuz, fırtınadan etkilenen Mormenkeşe’de incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün fırtınadan etkilenen Mormenkeşe’de incelemede bulundu.

21 Ekim 2019 Pazartesi 09:57
Bakan Oğuz, fırtınadan etkilenen Mormenkeşe’de incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün fırtınadan etkilenen Mormenkeşe’de incelemede bulundu.

Fırtına sonucu barınağında büyük zarar oluşan üretici ile görüşen Bakan Oğuz, üreticiye geçmiş olsun dileğinde bulunarak , zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Öte yandan Bakanlık, üreticilerin uyması gereken aşağıdaki konulara dikkat çekti:
2019-2020 üretim yılına bol yağışlarla başlamak, tarımsal alanlara bereketin geleceğinin müjdecisidir. Ancak, gerek bitkisel üretim gerekse hayvancılık yapılan alanlarda doğal afet zararları da oluşmaya başlamıştır. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ilgili daireleri aracılığı ile Bitkisel ve Hayvansal üretim alanlarında devam eden dolu, fırtına, sel ve taşkın doğal afetlerinden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tesbiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik hummalı bir çalışma yürütmeye başlamıştır. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu yasal mevzuatı çerçevesinde Bitkisel üretimde, tahıl ve yemlik Baklagil ekili alanlar, narenciyealanları, patates ekili alanlar, seracılık faaliyeti yürütülen alanlar ve muz üretim alanları Hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararlar Sigorta Güvencesi altındadır.

Yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan meydana gelen barınak zararları için 48 saat içerisinde Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunup zarar değerlendirme formlarını dolduran üreticiler, bölgelere göre listelenerek, en kısa sürede Hayvancılık Dairesi tarafından ön raporları hazırlanıp tazminat için Genel Tarım Sigortası Fonu’na yönlendirilir. Bununla birlikte, hayvan ölümleri ile ilgili 24 saat içerisinde Veteriner Dairesi’ne yapılan başvuruların yerinde tespitleri yapılıp, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ölen hayvanların ölüm raporları Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırılır. Bitkisel Üretim Zararlarına yönelik ise üreticilerimizin, Bölge/Kaza Tarım Dairelerine müracaatları önem arz etmektedir.

Kötü hava koşullarının devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği gözönünde bulundurularak, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde üreticilerin en kısa sürede, hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi , bitkisel üretim zararları için ise Tarım Dairesi’ne müracaatları büyük önem arz etmektedir.

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Son Güncelleme: 21.10.2019 10:01
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMormenekşeOĞUZ
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